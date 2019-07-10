«Не будет больше запретов»: Зеленский заявил, что сделает Чернобыль точкой роста для новой Украины

10.07.2019 16:25

В ходе визита на ЧАЭС, сегодня, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что планирует в ближайшем будущем сделать из Чернобыльской зоны одну из точек экономического роста для нашего государства, передает replyua.net. По его словам, сначала будет создан «зеленый коридор» для туристов и убраны предпосылки для коррупции.



«Я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины», - отметил президент в своем Twitter. «Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны. – Ред.), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска», - указал он. Кроме этого. Президент Украины подчеркнул, что теперь не будет запретов снимать видео в зоне ЧАЭС.



«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами», - заявил он.