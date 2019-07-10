- «Евробляхи» в Украине: Зеленский анонсировал «покращення» для украинцев09:16
- Зеленский отменил парад на День независимости: кому достанутся 300 млн.09:00
- "Реально разорвало": Винник признался, что с ним случилось в Праге08:48
- Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции08:33
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем08:15
- Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»08:01
- Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату07:47
- Зеленский уволил 46 глав РГА в 12 областях07:28
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату
При наличии права на назначение пенсии ее размер определяется в соответствии с ст.27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины, передает finance.ua.
Для того чтобы правильно рассчитать пенсию, нужно использовать формулу.
П = Зп х Кс, где:
П – размер пенсии, в гривнах;
Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, с которой рассчитывается пенсия, в гривнах;
Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.
Заработная плата для расчета пенсии определяется по формуле:
Зп = Зс х (Ск: К), где
Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица для расчета пенсии, в гривнах;
Вс – средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
Ск – сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn)
К – страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.
Как начисляется пенсия в Украине:
- Для расчета пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.
- По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев.
- Для расчета пенсии также учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года независимо от перерывов.
- Если страховой стаж составляет менее 60 календарных месяцев, учитывается заработная плата за фактический страховой стаж.
Минимальный размер пенсии по возрасту
Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа не менее у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
- с 1 января – 1497,00 грн;
- с 1 июля – 1564,00 грн;
- с 1 декабря – 1638,00 грн.
Максимальный размер пенсии
Размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В 2019 году:
- с 1 января – 14 970 грн;
- с 1 июля – 15 640 грн;
- с 1 декабря – 16380 грн.
Теги: Донбасс, выплата, пенсии
- В Украине субсидии наличными начнут выплачивать с 12 марта
- Последнее в этом году повышение надбавок и доплат к пенсиям состоится в декабре
- Благополучная жизнь широкинцев кончилась навсегда
- Шахтерам заплатили за апрель
- Казначейство задолжало Донецку почти 44 миллиона гривен
- В городе нет задолженности перед пенсионерами и бюджетниками
- Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»08:01
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- Элина Свитолина впервые вышла в полуфинал Уимблдона09:30
- «Евробляхи» в Украине: Зеленский анонсировал «покращення» для украинцев09:16
- Зеленский отменил парад на День независимости: кому достанутся 300 млн.09:00
- "Реально разорвало": Винник признался, что с ним случилось в Праге08:48
- Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции08:33
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем08:15
- Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»08:01
- Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату07:47
- Зеленский уволил 46 глав РГА в 12 областях07:28
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать