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Политолог: все идет к тому, что мы получим первый в истории практически безопозиционный парламент

10.07.2019 19:30
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Политолог: все идет к тому, что мы получим первый в истории практически безопозиционный парламент

Если оценивать публичные заявления лидеров партий, которые преодолевают 5% барьер, то гипотетически не получается моно-коалиция, потому о готовности объединиться с президентской «Слугой народа» в большинстве своем заявили едва ли не все. Единственное исключение - «Европейская Солидарность» Порошенко.

Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, иными словами, будущая Верховная Рада 9-го созыва вообще выглядит пока как практически безопозиционный парламент. Едва ли не первый за всю историю независимости, а монополия во власти – это по определению плохо для любой страны.

Алексей Голобуцкий отмечает, условный формат возможных фракций на сегодня: две социал-либеральные, «Слуга народа» и «Батькивщина», одна – пророссийская «Оппозиционная платформа – За жизнь!», и две в разной степени проукраинские, «Европейская Солидарность» и «Голос», который больше все же либеральный, хотя по легенде выступает, как патриотический. В результате перед патриотическим сегментом избирателей стоит выбор: поддержать либеральных патриотов Вакарчука и увеличить коалицию «Слуги народа» - или поддержать консервативных патриотов Порошенко – и гарантировать хоть какую-то оппозицию монополистов.



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Верховная Рада
 
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