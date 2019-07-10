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ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
Государственный банк ПриватБанк объяснил клиентам банка скрытую комиссию во время платежей в мобильном финансовом приложении "Приват24".
Так, в финансовом учреждении заявили о том, какая комиссия реально существует во время пользования услугами.
"Пользуюсь услугой SENDMONEY. При переводе денег с карточки СБЕРБАНКА на ПРИВАТ снимает комиссию. Хотя при оформлении перевода на сайте нет никаких предупреждений о начислении комиссии, пишут что ваша комиссия ноль. Напрашивается вопрос - это халатность или обман?" - сообщил клиент банка.
Представитель службы поддержки Приватбанка ответил о причинах такой ситуации и возможные варианты решения.
"Мы не хотим, чтобы между Вами и Банком были недоразумения. Позвольте обратить Ваше внимание на то, что Вы можете совершать переводы между картами платежных систем VISA (технология VISA Direct) и MasterCard (технология MoneySend): - с карты украинского банка на карту Приватбанка — без комиссии; - с карты украинского банка на карту украинского банка — 0.5% (минимум 5 грн.); с карты на карту Приватбанка украинского банка — 0,5% (минимум 5 грн.); с карты Приватбанка на карту Приватбанка — без комиссии. Дополнительно может быть списана комиссия карты. С тарифами для карт Приватбанка можно ознакомиться по ссылке: https://privatbank.ua/ (в разделе Платежи и переводы выбрать необходимое).
С карт других банков изимается комиссия согласно тарифам Вашего банка", - ответили в Приватбанке. Ранее Коломойский расскрыл правду о бизнесе в США и роли "ПриватБанка" в нем. Напомним, "ПриватБанк" нанес тяжелый удар по Коломойскому: впервые раскрыта бизнес-империя олигарха в США. Также Коломойский скрывает реальные цели за аферой с возвращением "ПриватБанка".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Приват24, заявление
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- Энергетики возобновили электроснабжение объектов КП "Вода Донбасса"13:30
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