Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло

10.07.2019 12:15

Верховная Рада работает над законом, который будет предусматривать наказание для украинцев, отрицающих оккупацию Россией Крыма и Донбасса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и передан депутатам для ознакомления.

В частности, Раде предлагается ввести уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности к Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Авторы документа, зарегистрированного в Парламенте, предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:

«Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов , поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».

Источник: https://politeka.net