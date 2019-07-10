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Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку
От президента Украины Владимира Зеленского поступило заявление касательно телеканала NewsOne, который принадлежит Виктору Медведчуку.
Так, по мнению Владимира Зеленского, в период войны монополизация телевизионного пространства является недопустимой, в особенности это касается лиц, которые имеют пророссийские взгляды.
Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Интерфакс-Украина". "Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал.
Мы должны с этим разбираться", - заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что данный вопрос урегулируют в рамках законодательного уровня после того, как будет избран новый состав Верховной Рады. В свою очередь, Зеленский отметил, что таким людям, как господин Медведчук, он не даст монополизировать украинское телевидение.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, скандал, Медведчук, Зеленский
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