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Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции

10.07.2019 08:33
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Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции

Представители следственного управления Федеральной службы безопасности России предъявили всем 24 украинским, незаконно захваченным в российский плен морякам обвинения в окончательной редакции. Как информирует replyua.net, более детально об этом рассказал адвокат Николай Полозов на своей странице в «Фейсбук». В частности, во время проведенных сегодня следственных действий обвинение было предъявлено Артеменко Андрею. 

В сообщении адвоката говорится: «Предъявление обвинения в окончательной его редакции означает завершение следственных действий, которые были связаны со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела». По всем ожиданиям, на следующей неделе следственные органы обратятся в Лефортовский райсуд Москвы. Они будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнослужащих украинских моряков. 

Предварительной датой судебных заседаний по делу пленных бойцов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по продлению меры пресечения названо 17 июля. 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, моряки, ФСБ, пленные
 
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