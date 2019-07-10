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Тариф на услуги «Укрэнерго» можно снизить за счет пересмотра энергобаланса, – Дмитрий Марунич
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может уменьшить тариф на услуги «Укрэнерго» за счет пересмотра прогнозного энергобаланса
Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии журналисту, пишут Українські новини.
«В тарифе для «Укрэнерго» есть две вещи. Первое – не совсем корректно посчитанный баланс прогнозный на текущий год. Там завышена доля альтернативной генерации. Потому что за счет этого тарифа оплачиваются в том числе и ВИЭ. Это основной элемент. Если мы пересмотрим баланс прогнозный, уменьшим эту долю, нам просто нужно будет меньше денег на покрытие этой ситуации», — сказал Марунич.
Эксперт напомнил, что тариф на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению «Укрэнерго» резко вырос с 1 июля. В свою очередь он будет провоцировать рост тарифа на электроэнергию для конечных потребителей, поэтому его необходимо снизить. Он также высказал надежду, что отраслевой Регулятор найдет пути для корректировки тарифа.
Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.
27 июня Окружной административный суд г. Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений, которыми были установлены тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, энергетика, тариф, электроэнергия
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