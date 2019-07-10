- Гройсман поручил Кабмину найти деньги на парад ко Дню Независимости14:00
- Украинцы предъявили ультиматум президенту Зеленскому за первые 100 дней президентства13:40
- Принесет Украине миллиарды: Зеленский совершил революционный прорыв13:20
- Июль в депрессии: синоптики выдали украинцам шокирующий прогноз13:02
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- «Укрзализныця» планирует ввести новшество в перевозки12:30
- Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло12:15
- Путин рассказал о существовании договоренностей между РФ и США по Украине11:58
- Чего ждут украинцы от Зеленского после 100 дней его пребывания в должности президента11:40
- Мольфар Нечай был прав: Начинают сбываться трагические пророчества для Украины11:00
«Укрзализныця» планирует ввести новшество в перевозки
«Укрзализныця» намерена перевозить почтовые отправления, включив в состав пассажирских поездов контейнеры для их перевозки.
«В контейнерах, которые Укрзализныця намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления. Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами»,
- цитирует операционного директора АО «Укрзализныця» Вячеслава Еремина «Укрзализныця».
В подобной деятельности заинтересованы не только представители «Укрзализныци», но и почтовые операторы. Сейчас ведутся переговоры касательно перевозок.
«В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт»,
- отметил Еремин.
Автотранспорт может задержаться из-за непогоды, пробок и прочего, на железнодорожный транспорт подобные факторы не влияют, что обеспечит регулярность и своевременность получения и доставки посылок.
Представители «Укрзализныци» заверяют, что перевозка почтовых отправлений не будет мешать трансферу пассажиров.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, изменение, перевозки
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде
- Супрун заявила, что на изменения в сфере экстренной медицины в 2019 году заложили 1 млрд грн
- В "Укрзализныце" допускают подорожание билетов на популярных направлениях до 25%
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ
- У Карпатах добудували Бескидський тунель
- «Укрзализныця» вводит новый график движения пассажирских поездов
- Энергетики возобновили электроснабжение объектов КП "Вода Донбасса"13:30
- Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»08:01
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- Гройсман поручил Кабмину найти деньги на парад ко Дню Независимости14:00
- Украинцы предъявили ультиматум президенту Зеленскому за первые 100 дней президентства13:40
- Энергетики возобновили электроснабжение объектов КП "Вода Донбасса"13:30
- Принесет Украине миллиарды: Зеленский совершил революционный прорыв13:20
- Июль в депрессии: синоптики выдали украинцам шокирующий прогноз13:02
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- «Укрзализныця» планирует ввести новшество в перевозки12:30
- Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло12:15
- Путин рассказал о существовании договоренностей между РФ и США по Украине11:58
- Чего ждут украинцы от Зеленского после 100 дней его пребывания в должности президента11:40
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
- Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои