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«Укрзализныця» планирует ввести новшество в перевозки

10.07.2019 12:30
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«Укрзализныця» планирует ввести новшество в перевозки

«Укрзализныця» намерена перевозить почтовые отправления, включив в состав пассажирских поездов контейнеры для их перевозки.

«В контейнерах, которые Укрзализныця намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления. Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами»,

- цитирует операционного директора АО «Укрзализныця» Вячеслава Еремина «Укрзализныця».

В подобной деятельности заинтересованы не только представители «Укрзализныци», но и почтовые операторы. Сейчас ведутся переговоры касательно перевозок.

«В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт»,

- отметил Еремин.

Автотранспорт может задержаться из-за непогоды, пробок и прочего, на железнодорожный транспорт подобные факторы не влияют, что обеспечит регулярность и своевременность получения и доставки посылок.

Представители «Укрзализныци» заверяют, что перевозка почтовых отправлений не будет мешать трансферу пассажиров.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, изменение, перевозки
 
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