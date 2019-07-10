Закупка истребителей F-16: Украина приступает к масштабной модернизации Воздушных сил – США

10.07.2019 20:00

Сегодня из сообщения американского эксперта, президента исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда стало известно, что украинское государство может закупить у Соединенных Штатов Америки мощнейшие истребители F-16.



Как информирует replyua.net со ссылкой на «Укринформ», по словам эксперта, если такая информация таки найдет подтверждение, то закупка такого рода авиации у США станет огромным шагом в модернизации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В это же время Говард добавил, что такого рода слухи говорят о том, что американская сторона рассматривает вероятность сделать шаг вперед для помощи украинской армии, так как потребности ее Воздушных сил в приоритете, ведь «они невероятно быстро стареют, и им не хватает запасных частей».



Напомним, ранее мы уже сообщали, что Вооруженные силы Украины завершили в Черниговской области испытания новейшего суперброневика отечественного производства «Козак». В сообщении отмечалось, что испытания прошли успешно, а сама техника обладает качествами прохождения по такой почве, где могла бы пройти только гусеничная техника.