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Закупка истребителей F-16: Украина приступает к масштабной модернизации Воздушных сил – США
Сегодня из сообщения американского эксперта, президента исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда стало известно, что украинское государство может закупить у Соединенных Штатов Америки мощнейшие истребители F-16.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Укринформ», по словам эксперта, если такая информация таки найдет подтверждение, то закупка такого рода авиации у США станет огромным шагом в модернизации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В это же время Говард добавил, что такого рода слухи говорят о том, что американская сторона рассматривает вероятность сделать шаг вперед для помощи украинской армии, так как потребности ее Воздушных сил в приоритете, ведь «они невероятно быстро стареют, и им не хватает запасных частей».
Напомним, ранее мы уже сообщали, что Вооруженные силы Украины завершили в Черниговской области испытания новейшего суперброневика отечественного производства «Козак». В сообщении отмечалось, что испытания прошли успешно, а сама техника обладает качествами прохождения по такой почве, где могла бы пройти только гусеничная техника.
Теги: Украина, США, Донбасс, истребитель, ВВС, модернизация
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