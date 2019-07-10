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Зеленский нанес мощный удар по мафии, появилось обращение: «Надеялись, что их не вспомнят»
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на чиновничий произвол в Борисполе
Об этом рассказал журналист и кандидат в депутаты Александр Дубинский. В своем обращении на YouTube он отчитался о перепалке в городском совете и беседе с главой государства.
10 июля Владимир Зеленский провел брифинг с руководством города Борисполь и Киевской области, а также представил нового губернатора региона Михаила Бно-Африяна. Александр Дубинский отметил, что лично присутствовал на мероприятии. По его словам, перед выступлением глава государства заехал в районную больницу, которая находится в ужаснейшем состоянии.
«Он с этого начал свое выступление. И я увидел того президента, которого хотел видеть на протяжении пяти предыдущих лет и надеюсь видеть на протяжении пяти следующих лет. Он пришел и *бал этих тварей просто вот прямо в зале заседаний. Поднял главврача, который мямлил… потом поднял мэра города, потом поднял главу районного совета, пригласил на трибуну депутата райсовета, который типа в оппозиции: был от Ляшка — стал от БЮТа, выгнал его на*уй из зала, потому что у того в биографии грабеж с отягчающими последствиями», — поделился журналист.
Он добавил, что ситуация в Борисполе вызвало у него ощущение мафии. А Владимир Зеленский предстал человеком, который вышел бороться с преступниками. По мнению Александра Дубинского, президент «готовится к серьезным кадровым решениям». При этом он не будет церемониться с нарушителями, а просто выгонять их. Кандидат в депутаты от «Слуги народа» отметил, что пообщался с гарантом после мероприятия и сообщил важную вещь:
«Эти люди, которые сегодня сидели в зале Бориспольского горсовета, которые смотрели ему в рот, грубо говоря, молчали, когда он *бал их всех, сп*здивших на районной больнице деньги, чиновников. Надеялись, что их не вспомнят… Все очень просто, друзья. Это информация, которую я постарался донести президенту: бюджетно-капитальное строительство Киевской области 1,5 миллиарда гривен на 2019 год. 7% этих денег забирают себе чиновники обладминистрации. То, что они распределяют эти деньги — они уже расписаны до конца года. И 30% разбирают кураторы социальных, муниципальных проектов: больниц, детсадов и школ. Откаты на тендерах».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Борисполь, мафия, Зеленский
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