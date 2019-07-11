- Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора21:38
- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел20:40
- Зеленский уволил очередного начальника СБУ20:20
- Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям и повысить зарплату учителям20:02
- Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду19:30
- Правительство требует от Нафтогаза снижения цены на газ в июле19:00
- Родители будут сами решать, перейдут ли их дети в следующий класс18:40
- Парламент Украины принял законопроект о химической кастрации педофилов18:23
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: не только купюра в 1000 грн17:50
Эксперт о «незаконном повышении тарифов»: Ситуацией может воспользоваться не только население
Ситуация с незаконным повышением тарифов на газ и тепло крайне неприятная, и ею может воспользоваться не только население. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.
Комментируя информацию о том, что Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году, наш собеседник отмечает следующее: «Очевидно, что сам суд был политическим действом перед выборами, это сделано в рамках пиар-кампании. А сейчас мы встали перед конкретной ситуацией, в которой могут быть конкретные последствия».
Что же касается возможности получения гражданами компенсации, то эксперт отмечает, что без юридической консультации не обойтись.
«Юлия Владимировна сказала, что теперь можно в судебном порядке возвращать свои деньги, но это нереально - представляете, сейчас миллионы людей пойдут? Тем более, что суммы будут соизмеримы с судебными затратами. Конечно, правовая коллизия крайне неприятная, и этим может воспользоваться не только население. Поэтому возникла нехорошая ситуация, и, скорее всего, она так и зависнет», - добавляет аналитик.
«Иски будут к Кабинету министров, потому что речь идет о решении Правительства. В данном случае Кабмину, у которого нет денег, нечего будет отдавать», - отмечает Сергей Дяченко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, газ, тариф, повышение тарифов
- Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры
- Сергей Тарута не согласен с повышением тарифов на газ
- Подкопаева согласна на все условия Нагорного
- Не ждите милости от жэка - создавайте ОСМД!
- В Украине изменился тариф на газ
- Тариф на газ может подскочить на 40-60%: сколько заплатят украинцы
- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»11:03
- «Сгорело все дотла, тяжелые ожоги»: боец ВСУ показал последствия боя с террористами Донбасса10:45
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин10:11
- Названо имя бойца, погибшего при обстреле колонны главы Донецкой ОГА10:00
- В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО09:00
- «Нападение четко показало, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе»: Зеленский прокомментировал обстрел автоколонны на востоке Украины08:46
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
- Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора21:38
- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- Для Ангелы Меркель изменили процедуру официальных встреч21:03
- Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел20:40
- Зеленский уволил очередного начальника СБУ20:20
- Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям и повысить зарплату учителям20:02
- Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду19:30
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Правительство требует от Нафтогаза снижения цены на газ в июле19:00
- Родители будут сами решать, перейдут ли их дети в следующий класс18:40
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО