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"Обокрал армию, всех обокрал!": в Закарпатье Порошенко сбежал с митинга. ВИДЕО

11.07.2019 11:45
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"Обокрал армию, всех обокрал!": в Закарпатье Порошенко сбежал с митинга. ВИДЕО

В Сваляве Закарпатской области экс-президента Петра Порошенко местные жители выгнали с его предвыборного митинга с криками: "Ганьба!".

"Ганьба! Ганьба! Порошенко позор! – скандировали люди. – Обокрал армию, всех обокрал!" – кричали люди. Видео опубликовала в Facebook Наталья Физер.

Возмущенные украинцы перекрыли экс-президенту проход, кто-то даже пытался схватить его за пиджак. Порошенко от разъяренной толпы спасла охрана. А люди его криками в след обвиняли в воровстве, сопровождая нецензурной лексикой.

Как известно, Порошенко отправился на Закарпатье с предвыборным туром своей партии Европейская солидарность. Он посетил Мукачево, из Свалявы с позором был изгнан, а затем отправился в Хуст и планирует посетить Ужгород.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, митинг, Закарпатье, Порошенко
 
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