Парламент Украины принял законопроект о химической кастрации педофилов

11.07.2019 18:23

Депутаты Верховной Рады поддержали в целом законопроект под номером 6449 об ответственности за педофилию. Такое заявление сделал спикер Андрей Парубий.

Во время внеочередного заседания парламента был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего или малолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».

Закон поддержали 247 депутатов, докладчиком выступил народный депутат Украины Олег Ляшко. Комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности поддержал инициативу о введении реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, а также рекомендовал Верховной Раде принять данный законопроект за основу и в целом как закон.

Закон предусматривает увеличение ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс.

Так, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, призванных уменьшить половое влечение и сексуальную активность.

«Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет», — сказано в тексте закона.

Также документом создается публичный реестр лиц, осужденных к лишению свободы по статьям 152, 153, 155, 156 УК Украины.

Источник: https://donpress.com