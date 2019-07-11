Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям и повысить зарплату учителям

11.07.2019 20:02

В Кабмине пообещали вернуть воспитателям 10% надбавки к зарплате. Также планируется с 2020 года повысить на 20-70% зарплаты учителям школьным учителям.

"Сегодня мы ликвидируем ту несправедливость, которая была для работников дошкольных и внешкольных учебных заведений профобразования, которые недополучили 10% надбавки к своей заработной плате еще с января 2019 года. Мы сегодня примем это решение, и для этих людей надбавка поднимется на 10%",

- отметил Гройсман

Гройсман считает, что правительство должно пересмотреть систему оплаты труда для педагогов, и сделать ее такой, чтоб у специалистов появился стимул и достойная заработная плата за труд.

Также приняли решение привязать зарплаты к прожиточному минимуму (в данный момент составляет 1936 грн).

Следовательно, в 2020-м году минимальный оклад будет равен 2,5 прожиточным минимумам, в 2021 – 3, 2022-м – 3,5, 2023-м – 4.

Источник: http://kr24.com.ua