Правительство требует от Нафтогаза снижения цены на газ в июле

11.07.2019 19:00

НАК Нафтогаз Украины согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана должен в июле снизить цену природного газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает Корреспондент.

Как напомнили в пресс-службе, согласно постановлению № 293 от 5 июня, Нафтогаз обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа - 5 161 грн за 1 тыс. куб. м без НДС,

Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4 905 грн за 1 тыс. куб. м без НДС,

Нафтогаз - газ для промышленности по предоплате, которая установлена на июль 5 017 1 тыс грн. куб. м без НДС,

Или по цене ПСО, согласно постановления КМУ №867, которая на июль рассчитана как 7 185 грн 1 тыс. куб. м без НДС.

"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5 554 грн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в июне Нафтогаз понизил цены на газ для промышленных потребителей 7,6-7,9% в зависимости от условий потребления и оплаты.

А на прошлой неделе стало известно, что Нафтогаз снизил цену природного газа для населения в июне на 7,3% – до 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Источник: https://from-ua.com