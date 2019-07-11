Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СМИ: Порошенко вызвали на допрос в ГБР

11.07.2019 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СМИ: Порошенко вызвали на допрос в ГБР

По какому именно производству вызвали экс-президента, не уточняется.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого президента Петра Порошенко. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, эту информацию theБабелю подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, Порошенко ждут 17 июля.

Более детальных данных в ГБР не приводят. Также там не уточнили, по какому именно делу вызывают Порошенко.

Напомним, ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.



Теги: Донбасс, допрос, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх