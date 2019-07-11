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Стеклянный «мост Кличко» сломался: всплыла новая проблема, скандальные фото

11.07.2019 12:04
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Стеклянный «мост Кличко» сломался: всплыла новая проблема, скандальные фото

На печально известном «мосту Кличко» в Киеве в очередной раз образовалась большая трещина.

Сообщается, что снимки были сделаны журналистами сегодня утром, 11 июля. На этот раз повреждения на «мосту Кличко» были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.

На опубликованных кадрах видно, что трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение всей конструкции, ослабли и провисли.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Киев, Кличко, мост
 
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