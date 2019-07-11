«Укрпочта» пригрозила прекратить доставку пенсий: заявление

11.07.2019 15:00

Глава Укрпочты Игорь Смелянский направил письмо Кабмину и Пенсионному фонду, в котором заявляет, что продолжит доставку пенсий с 1 января 2020 года при условии предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа.

"Я заранее предупреждаю Вас, Минсоцполитики и Пенсионный фонд, что с 1 января 2020 года Укрпочта не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", - говорится в письме, передает Корреспондент.

Глава компании также заявил, что у правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.

"Первый - принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года. Но он торпедируется Министерством социальной политики. Второй путь - вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость", - предлагает Смилянский.

Он отметил, что тариф на доставку пенсии остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цены топлива и других его составляющих.

Смилянский напомнил, что ровно год назад, после громких заявлений о закрытии отделений и увольнении почтальонов Укрпочта получила от Пенсионного фонда 500 млн грн на покрытие убыточности тарифа. Но эти средства покрыли расходы лишь на полгода.

"Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", - подчеркнул Смелянский.

Источник: https://from-ua.com