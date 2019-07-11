Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора

11.07.2019 21:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сообщается, что президентам удалось прийти к соглашению

О телефонной беседе президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, разговор состоялся по инициативе Киева.

Подробности беседы пока не раскрываются, однако известно, что президенты договорились продолжать контакты в нормандском формате.

Также сообщается, что в ходе разговора Владимир Зеленский и Владимир Путин обсуждали урегулирование войны на Донбассе и вопрос возвращения пленных.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Путин, переговоры, нормандский формат, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх