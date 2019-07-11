Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможне

11.07.2019 07:45

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будут предприняты меры по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне.

Алексей Гончарук во время брифинга дал комментарии касательно указа.

Он объяснил, что президент намерен решить проблему «писем счастья». Их отправляли на таможню, чтоб препятствовать бизнесу.

"Во-первых, это решение проблемы так называемых "писем счастья". Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц",

- сообщил он.

Правоохранителям должны перестать практиковать подобное.

"Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения",

- заявил Гончарук.

Также Зеленский намерен объединить базу таможни Украины и соседних стран до конца 2019 года. Данная мера окажет значительное влияние на борьбу с контрабандой.

В указе предусмотрена установка специального оборудования и сканнеров для проверки.

Источник: http://kr24.com.ua