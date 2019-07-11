Зеленский уволил очередного начальника СБУ

11.07.2019 20:20

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олега Аркуша с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Кировоградствкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 11 июля.

"Уволить Аркуша Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе №515/2019.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 июля и. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на следующей неделе руководители управлений СБУ в Закарпатской области будут уволены.

Позже Иван Баканов представил новых руководителей Управления СБУ в Закарпатской и Львовской области. Во Львове на должность начальника областного управления украинской спецслужбы был назначен Александр Бондарук, а на должность руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Ивана Рудницкого.

Источник: https://from-ua.com