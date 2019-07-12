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День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции

12.07.2019 08:11
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День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции

12 июля отмечается знаменитый православный праздник - День Петра и Павла. Для верующих это очень важное и таинственное торжество, поэтому в это время действует множество правил и запретов.

Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

Согласно писанию, эти первоверховные апостолы "приняли святое мученичество в один день - 29 июня по юлианскому календарю и 12 июля по григорианскому. Апостол Петр был распят головой вниз, апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть казнен на кресте, поэтому ему отсекли голову.

Что можно и нужно делать на Петра и Павла:

Нужно сходить в церковь на службу;
Разрешается ходить в гости и приглашать к себе друзей и родственников;
Можно не ограничивать себя в еде;
Важно заранее сделать уборку в доме и привести в порядок свои дела.

Что нельзя делать:

Нужно воздержаться от любой домашней работы. Нельзя убирать, стирать, шить и заниматься прочими подобными делами;
Не рекомендуется в этот день купаться в водоемах;
Праздничный обед разрешен, но бурные застолья с алкоголем запрещены категорически;
Супружеским парам советуют воздержаться от интима;
Церковь в этот праздник не проводит таинство венчания;
Нельзя давать и брать что-либо взаймы;
Не нужно ходить в лес. Считается, что звери в это время могут вести себя агрессивно;
Чтобы не было плохого урожая в будущем году, нельзя есть овощи и фрукты из нового урожая.



Теги: Украина, Донбасс, правила, традиции
 
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