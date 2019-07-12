Дожди, грозы, прохлада: Синоптик рассказала о погоде на выходные

12.07.2019 13:33

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что погода в Украине будет оставаться прохладной еще в течение недели. Об этом она написала на своей страничке в Facebook.

По словам синоптика, в ближайшие выходные в Украине ожидаются дожди, местами с грозами и прохладные ночи.

«Существенное потепление придет в Украину с 19 июля», — говорится в сообщении.