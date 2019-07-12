- Укрзализныця угодила в новый скандал10:00
- Супрун: в Украине врачи не будут исполнять закон о химической кастрации09:39
- Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области. Количество пострадавших увеличилось до 52 09:20
- Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки09:01
- "Это будет чудо": известный политолог сделал неожиданный прогноз по рейтингу партий за неделю до выборов в ВР 08:40
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Зубко рассказал, на сколько районов хотят поделить Украину07:42
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"22:10
- В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины20:58
Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"
Меньшов заявил, что может теперь только мечтать об Украине. Запрет на въезд в украинское государства пособник боевиков "ДНР/ЛНР" сравнил с "жестокой болезнью". Тирадой в адрес Украины режиссер Меньшов, мечтавший ранее об аннексии Донбасса, разразился на пропагандистском телемосте, который Кремль устроил 12 июля, сообщает "Диалог.UA".
"К сожалению, могу рассказать только по телевизору, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого дошло", - заявил Меньшов.
Он добавил, что мечтает посетить Киев, но не может этого сделать. "Хотел бы вновь пройтись по Владимирской горке. Неописуемо красивое место", - заявил пособник боевиков Донбасса. Напомним, ранее была названа фамилия нардепа, который придумал скандальную идею телемоста. Также у Путина отличились циничным заявлением об отмене телемоста с Украиной. Добавим, известный блогер рассказал, что должен Президент Зеленский сделать с кумом Путина Медведчуком за телемост с Россией.
Теги: Донбасс, Киев, друг, ДНР, боевики
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- "В Москве думали, что Донбасс встанет..." - российский наемник назвал причину провала РФ на Донбассе, украинцы ответили
- Один из главарей ДНР разразился громкими угрозами в адрес Украины
- "Главный дипломат ДНР" огорошила своим заявлением
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Гройсман понимает, что не понесет никакой ответственности за свои обещания, поскольку через 2 месяца будет уже новый глава правительства - мнение10:39
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Укрзализныця угодила в новый скандал10:00
- Супрун: в Украине врачи не будут исполнять закон о химической кастрации09:39
- Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области. Количество пострадавших увеличилось до 52 09:20
- Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки09:01
- "Это будет чудо": известный политолог сделал неожиданный прогноз по рейтингу партий за неделю до выборов в ВР 08:40
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Зубко рассказал, на сколько районов хотят поделить Украину07:42
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией