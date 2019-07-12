Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"

12.07.2019 22:10

Меньшов заявил, что может теперь только мечтать об Украине. Запрет на въезд в украинское государства пособник боевиков "ДНР/ЛНР" сравнил с "жестокой болезнью". Тирадой в адрес Украины режиссер Меньшов, мечтавший ранее об аннексии Донбасса, разразился на пропагандистском телемосте, который Кремль устроил 12 июля, сообщает "Диалог.UA".

"К сожалению, могу рассказать только по телевизору, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого дошло", - заявил Меньшов.

Он добавил, что мечтает посетить Киев, но не может этого сделать. "Хотел бы вновь пройтись по Владимирской горке. Неописуемо красивое место", - заявил пособник боевиков Донбасса. Напомним, ранее была названа фамилия нардепа, который придумал скандальную идею телемоста. Также у Путина отличились циничным заявлением об отмене телемоста с Украиной. Добавим, известный блогер рассказал, что должен Президент Зеленский сделать с кумом Путина Медведчуком за телемост с Россией.