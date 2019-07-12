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"Говорили 20 минут": в Кремле рассекретили подробности разговора Зеленского и Путина
Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжался 20 минут, конкретного понимания по срокам следующего пока нет.
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что беседа была ознакомительной, передает Обозреватель.
"Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов – такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", – сообщил Песков.
Песков рассказал, что такие переговоры согласовываются оперативно.
"Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем", - добавил Песков.
Он не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.
Теги: Донбасс, Путин, разговор, Зеленский
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