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Латают ямы, моют дороги, устраняют недостатки: в Кривом Роге засуетились из-за приезда Зеленского

12.07.2019 14:40
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Латают ямы, моют дороги, устраняют недостатки: в Кривом Роге засуетились из-за приезда Зеленского

Стало известно о том, что в Кривом Роге перед приездом президента Украины началась активная работа над недоработками в городе. Так, в Кривом Роге активно взялись за латание ям на дорогах. Причиной такой спешки является приезд главы Украинского государства Владимира Зеленского. Его рабочий визит в город анонсирован на сегодня, 12 июля. Информацию передает "Диалог.UA".
Как сообщается, в Металлургическом районе города начались ремонтные работы дорог возле въезда на парковку Дворца молодежи, возле Криворожского национального университета и цирка.
По словам местных жителей, сотрудники коммунальной службы работали почти целые сутки, чтобы залатать ямы. Кроме того, в городе вымыли дороги, по которым пройдет Зеленский. Напомним, Зеленский сделал щедрый подарок для монахини из Индии. Ранее сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на наглое требование Кремля.



Теги: Донбасс, Кривой Рог, Зеленский
 
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