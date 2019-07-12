Порошенко усмотрел "руку Кремля" в идее Зеленского с люстрацией

12.07.2019 18:10

Инициатива Зеленского "инспирирована антиукраинскими силами" и является "доказательством неприкрытого пророссийского реванша", считает экс-президент.

Экс-президент Украины Петр Порошенко критически отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского расширить действия закона о люстрации на ряд чиновников, которые занимали должности с 2014 по 2019 годы. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает from-ua.

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства", - заявил Порошенко.

По его словам, идея "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину и дал ей европейский толчок. Экс-президент привел несколько имен людей, которые могут быть люстрированы в случае принятия закона.

По его словам, "подобная инициатива инспирирована антиукраинскими силами и является доказательством неприкрытого пророссийского реванша, поскольку патриотических политиков хотят заменить марионетками, которые будут выполнять приказы Кремля".

Как сообщалось, Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации накануне. Сегодня был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать.