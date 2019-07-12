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В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины
За январь-май 2019 года в Одесской области обнаружили 138 проституток. По этому показателю регион оказался первым в Украине. При этом, меньше всего их обнаружили в Житомирской области - одно лицо.
Об этом сообщили в Департаменте Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, пишет from-ua.
Так, за 5 месяцев в Одесской области выявлено 138 дамочек, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУпАП "Занятие проституцией". Дальше за ней идет Днепропетровская область с 38 выявленными проститутками и Киев с 37 жрицами любви.
При этом, с начала года, меньше всего "ночных бабочек" обнаружили в Житомирской области - 1. В Киевской области - 2, в Закарпатской, Кировоградской, Сумской областях - по 3.
Всего в Одесской области обнаружили 292 административных правонарушений, в Николаевской - 60, в Днепропетровской области - 58.
В то же время, в Житомирской области обнаружили одно административное правонарушение, в Киевской области - 2, в Закарпатской, Кировоградской, Сумской области - по 3.
В прошлом году по количеству выявленных проституток лидировала Днепропетровская область, в которой обнаружили 169 человек, которые занимались проституцией.
Теги: Украина, Донбасс, полиция, проституция
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