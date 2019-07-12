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В санатории на Одесчине отравились 46 детей

12.07.2019 14:00
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В санатории на Одесчине отравились 46 детей

Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент в санатории «Оздоровительно-спортивный лагерь «Медик-2» в Белгород-Днестровском районе, где отравились 46 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает «Одесский паблик».
На данный момент с диагнозом острый энтероколит госпитализировано 49 человек, среди которых трое взрослых. Медики оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.
32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской больнице, а еще 14 - в инфекционной больнице в Шабо. Всего в лагере 226 детей.
По факту произошедшего начато уголовное производство по статье «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей».



Теги: Одесса, дети, отравление, санаторий
 
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