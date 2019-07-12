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Зеленский атакует: внесен неотложный закон, Украина ждала его 28 лет
12.07.2019 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.
Об этом сообщает Политека.
«Глава государства внес 12 июля в Верховную Раду соответствующий законопроект под №10444 с пометкой «неотложный»», — идет речь в сообщении.
Так согласно инициируемым изменениям, в будущем чиновников предлагают люстрировать за злоупотребление ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, а также за избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.
Теги: Донбасс, закон, люстрация, Зеленский
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