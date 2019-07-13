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Цены, зарплаты, пенсии: что изменилось за неделю
Учимся правильно рассчитывать пенсионные выплаты.
Как правильно сдавать в аренду жилье? Насколько выросла средняя зарплата? Почему дешевеет бензин? Читайте обзор главных экономических новостей недели в специальном материале сайта "Сегодня".
Пенсии повысили: как рассчитать размер и сколько нужно стажа
С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) опубликована информация о том, как можно подсчитать размер своей пенсии.
Так, пенсия в Украине рассчитывается по формуле, которая учитывает: заработную плату (доход), с которой рассчитывается пенсия (Зп), и коэффициент страхового стажа (Кс). Формула расчета выглядит так: П = Зп х Кс.
Коэффициент страхового стажа тоже рассчитывается по формуле. Например, страховой страж женщины составляет 31 год (372 месяца). Установленный законодательством коэффициент оценки одного года стажа – 1%. Нужно умножить 372 на 1 (получается 372). Это число делится на установленные формулой 1200% (100% x 12). Получаем 0,31 – это и будет значение "Кс", необходимое для формулы выше.
Самое трудное – определить размер зарплаты для расчета пенсии (Зп). Для этого нужно знать среднюю зарплату в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии (Зс), сумму коэффициентов зарплаты (Кз) за каждый месяц (Ск = Кз1 + Кз2 + Кз3 …) и страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы (К). Формула такова: Зп = Зс х (Ск: К).
Чтобы получить "Кз" для расчета "Ск", нужно разделить сумму своей зарплаты за необходимый месяц на среднюю зарплату, установленную для расчета пенсий (Зс). Данные о средней зарплате в Украине, которые используются при расчете пенсий (Зс), публикует ПФУ.
Для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов
А вот возраст выхода на пенсию зависит от количества стажа, и это требование постепенно повышается. Так, к 2028 году выйти на пенсию в 60 лет смогут лишь те, у кого есть 35 лет стажа.
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" " Пенсии повысили: как рассчитать размер и сколько нужно стажа ".
Средняя зарплата по Украине превысила психологический барьер в 10 тысяч гривен
В Министерстве финансов Украины говорят, что за год зарплаты украинцев выросли на 21%. Так, средняя зарплата превысила психологический барьер в 10 тысяч гривен , составив 10 239 гривен.
Впрочем, средние заработки в большинстве регионов ощутимо меньше: от 7 до 9 тыс. Наибольшие оклады традиционно у киевлян: почти 15 тыс. гривен. Немного меньше – у жителей Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Самые низкие – в Херсонской и Черновицкой областях.
Напомним, что общая сумма задолженности по зарплате на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%. При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июня увеличилась за месяц на 8,8%.
В Украине спрогнозировали дальнейшее снижение цен на бензин и дизель
В ближайшие несколько недель ожидается дальнейшее снижение стоимости дизельного топлива и бензина, подешевевших в июне, приблизительно на две-три гривни на фоне уменьшения мировых цен. Такой прогноз озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Снижение цен на топливо в Украине началось, и я думаю, оно будет продолжаться. По дизельному топливу есть потенциал в размере двух-трех гривен на литре в ближайшие пару недель, а по бензину – до двух гривен на литре", – отметил эксперт.
При этом он добавил, что ситуация не изменится, если не произойдет резкой смены мировой конъюнктуры, пока она стабильна.
Напомним, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соответственно, и на цены.
Доходы и расходы украинцев: народ стал богаче, но при этом активно тратит заначки
Украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Но и тратить украинцы стали больше, чем год назад, опустошая накопленные ранее заначки. Еще больше изменилась структура доходов и расходов населения за 10 лет — по сравнению с 2009 годом.
Госстатистики насчитало населению в I квартале почти 803,4 млрд грн, то есть украинец имел доход в 14 398 грн в квартал, или 4800 грн/чел. в месяц, включая как несовершеннолетних, которые находятся на содержании родителей или государства, так и пенсионеров, чья средняя пенсия, по данным Пенсфонда, составляет 3033 грн/мес. Половина (50,4%) доходов — это зарплата, год назад было 49,4%. Еще треть (33,3%, год назад было 34,5%) составляют соцвыплаты — на детей в малообеспеченных семьях, лицам с инвалидностью, пособия по безработице, другие виды госпомощи, например, тем, кто не заработал себе на пенсию.
При этом за 1-й квартал население истратило на 5,3% больше, чем заработало: 852,4 млрд грн, то есть на 49 млрд грн уменьшились их сбережения. Львиная доля денег ушла на покупку товаров и оплату услуг — 94,9% (год назад было 91,2%), 11,2% ушло на налоги на зарплату, единый соцвзнос предпринимателей и др. (было 10,2%), на 6,1% по сравнению с 1 кварталом 2018 г. уменьшились депозиты и другие накопления (ценные бумаги, драгметаллы) в банках. При этом люди избавлялись от гривни и ценных бумаг (– 5,5 млн грн за год) и вкладывались в валюту (+ 9 млрд в эквиваленте) и взяли в долг 6,5 млрд грн.
Экономисты прогнозируют, что доля зарплат в доходах украинцев будет увеличиваться, так как наши заработки постепенно приближаются к европейским.
Также, по словам экспертов, с каждым годом усредненные данные Госстатистики все менее точно будут отражать реальную картину доходов и расходов, так как в Украине продолжается имущественное расслоение населения: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.
Как защититься от недобросовестных жильцов и правильно составить договор на аренду жилья
Сайт "Сегодня" решил разобраться, как в Украине без рисков сдать в аренду жилье, какие есть нюансы при составлении договора, каким жильцам лучше отдать предпочтение и стоит ли пользоваться услугами риелторов.
По данным аналитиков OLX во 2 квартале 2019 года на их платформе насчитывалось около 98 тыс. объявлений о долгосрочной аренде жилья. К слову, лидером по количеству предложений по Украине стала Киевская область, которая сосредоточила почти половину всех объявлений – 40%. Второй в рейтинге является Одесская область – 11%, а ТОП-3 закрывает Днепропетровск, где доля объектов составляет 9%. А вот в Тернопольской и Волынской области меньше всего предложений – их часть не достигает даже 1%.
"Однокомнатное жилье в столице можно арендовать за 7,5 тыс. грн в среднем, за двушку арендодатели берут 10 тыс. грн, а трехкомнатная квартира обойдется около 11 тыс. грн. Второй по стоимости жилья регион в Украине – Львовский. Интересно, что если приложить 500 грн к цене однокомнатной квартиры в столице, то во Львовской области этой суммы хватит, чтобы арендовать трехкомнатные апартаменты. Закарпатская область закрывает ТОП-5 регионов с самыми высокими ценами на аренду квартир, обогнав Днепропетровск. Цены на квартиры в Закарпатье составляют от 5160 грн за однушку, а за двухкомнатную и трехкомнатную квартиры арендодатели просят одинаково, в среднем – 6 тыс. грн", – отмечают аналитики OLX в комментарии сайту "Сегодня".
Наибольшим спросом традиционно пользуются однокомнатные квартиры. Именно в них украинцы инвестируют чаще всего. Согласно данным различных порталов по недвижимости, средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 38 тыс. долларов (около 1 млн грн). А если взять среднюю цену за аренду однушек с неплохим ремонтом около 10 тыс. грн, то увидим, что инвестиции в такую квартиру отобьются за 8,5 лет.
"Со второго полугодия 2018 г. чаще всего сдают однокомнатные квартиры – 19% объявлений, двухкомнатные отстают по количеству предложений примерно на 3%, а доля трехкомнатных апартаментов не превышает 6%", – говорят в OLX.
Многие украинцы инвестируют в недвижимость, ведь это стабильный и надежный долгосрочный доход. Но здесь тоже есть свои нюансы. Василий Качерай, директор финансовой компании "Эко-дом" рассказывает, что, объявление о сдаче жилья должно быть простым и стандартным – количество комнат, площадь квартиры, описание санузлов, состояние ремонта, наполненность техникой и мебелью.
"Также нужно указывать требования к будущим арендаторам, например, только семьи, с детьми или без, с животными, или без. Можно эти требования не указывать, но если они принципиальны, то лучше указать, это сразу отсеет ненужные звонки", – поясняет Качерай.
В аналитическом центр DOM.RIA отмечают, что в начале объявления нужно указывать наиболее важные моменты, и постепенно переходить к менее значащим. Это позволит клиенту сформировать правильное представление о квартире или доме и обратить особое внимание на основные преимущества объекта. И не забывайте про качественные фотографии.
Еще один важный аспект – срок сдачи квартиры. Нужно определиться заранее, и уже исходя из этого устанавливать цену. Риелтор Анна Подсадных рассказывает, что цены на жилье зависят также от сроков сдачи, на более короткие сроки (1-3 месяца) цена может быть выше на 10-15%.
"Обязательно нужно брать залоговую сумму с арендатора, которая возвращается при его выселении, это ваша страховка на случай, если что-то сломают. Также нужно проверять работоспособность бытовой техники, кранов при заселении и выселении арендаторов. Можно застраховать свою квартиру и имущество от затопления, порчи и ответственности третьих лиц (например, если арендаторы затопили соседей)", – советует Анна Подсадных.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, цена, зарплата, неделя
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