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"Это будет чудо": известный политолог сделал неожиданный прогноз по рейтингу партий за неделю до выборов в ВР

13.07.2019 08:40
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"Это будет чудо": известный политолог сделал неожиданный прогноз по рейтингу партий за неделю до выборов в ВР

На данный момент по результатам опросов на участки в день внеочередных выборов в ВР 21 июля, ожидается не менее 50% избирателей. Как говорит политолог Кирилл Сазонов, если придет на выборы 60% электората – это будет настоящее чудо, сообщаетhttps://www.dialog. . По словам Сазонова, сегодня партиям немного легче пройти в ВР. Если ранее, к примеру, партии нужно было собрать 800 тысяч голосов, чтобы пройти в Верховную Раду, то теперь вполне может хватить и 600 тысяч голосов. В эфире одного из телеканалов Сазонов добавил, что сегодня вероятные шансы на прорыв в ВР есть у "Оппоблока", в который влились партии одиозных мэров Одессы и Харькова Труханова и Кернеса. И голоса двух городов-миллионников могут помочь пророссийским силам взять "реванш". Однако, несмотря на явных фаворитов рейтинга партий, шансы есть и у тех политсил, кто опирается на сельский электорат на этих выборах. Резерв есть есть у "Радикальной партии", и у "Батькивщины".

 



Теги: Донбасс, партия, прогноз, рейтинг, чудо, политолог
 
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