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Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области. Количество пострадавших увеличилось до 52

13.07.2019 09:20
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Среди 52 госпитализированных из оздоровительно-спортивного лагеря "Медик-2", который находится в поселке городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, 50 детей. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. 
 Из оздоровительно-спортивного лагеря "Медик-2", который находится в поселке городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, госпитализировали 52 человека. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди пострадавших 50 детей. Всего в лагере находилось 244 отдыхающих.

"По данным Одесской областной государственной администрации, все необходимое для лечения пострадавших есть, а в самом лагере работает "скорая" и инфекционист с целью активного выявления больных. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести", – рассказали в пресс-службе.

Заболевшие дети прибыли на отдых 9–11 июля с Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось о 46 госпитализированных.

В полиции Одесской области проинформировали, что по факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, отравление, лагерь, пострадавшие
 
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