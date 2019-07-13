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Почему цены на овощи не падают и чего ждать дальше
Несмотря на разгар овощного сезона, цены на молодой картофель и другие овощи зашкаливают: 20 и более гривен за кг. Эксперты овощного рынка объясняют: виновата аномальная погода.
В начале июня посадки "второго хлеба" во многих регионах смыло ливнями, в конце месяца их доконала жара. Впрочем, есть надежда, что к осени ситуация исправится - и цены упадут. Но вряд ли значительно, пишет segodnya.ua
Аналитики информационно-аналитической платформы East-Fruit сообщают, что в Закарпатье и южных регионах, специализирующихся на выращивании картофеля (Запорожская, Одесская, Днепропетровская обл.), сейчас приостановлен сбор ранних сортов, которые пострадали в мае от дождей, а в июне от жары. Объемы предложения сократились в разы, цена также выросла в разы.
Если в мае кг украинского картофеля хорошего качества можно было купить дешевле 10 грн/кг, то сейчас — от 20-22 грн/кг. Дорогие и молодая морковь со свеклой: соответственно 18-20 и 15-16 грн/кг.
Из борщевого набора радует летней ценой только капуста: оттого, что в срок и обильно уродились среднеспелые сорта, цена на кочаны уже 6-7 грн/кг, хотя еще неделю назад было 10-12.
А вот сезон засолки и закатки огурцов пока придется отложить: кг корнишонов стоит на рынке от 25 грн/кг. Правда, большие тепличные огурцы, не пригодные для консервации, а лишь для салата, стоят втрое дешевле. Высокая цена пока и на помидоры - от 25 грн/кг, хотя год назад было в это время почти вдвое дешевле, но их пик сезона еще впереди.
По словам замдиректора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства Николая Фурдыги, нехватка влаги для клубней может привести к дефициту этого продукта на рынке.
"Высокие температуры, которые наблюдаются сегодня, могут быть катастрофическими, может случиться недостаток продовольственного картофеля", - говорит эксперт.
То есть если даже картошка уродится, то окажется некондиционной: мелкой и привядшей уже в земле, непригодной ни для посева, ни для хранения.
И всё же специалисты агрорынка называют нынешнюю цену на картофель спекулятивной и опасаются, что она может сохраниться до осени, когда начнется массовая заготовка корнеплодов на зиму.
"В последние годы из-за старения сельского населения картофель все меньше выращивают на приусадебных участках и все больше — в агрохозяйствах, — говорит эксперт ФАО по Центральной Европе и Азии Сергей Петруха. — Да, агрохозяйства понесли ущерб, и нынешняя цена почти в 1 доллар за кг картофеля, возможно, объективна. Но у них есть современные хранилища, есть возможность придержать товар, поэтому высокие цены могут сохраниться и осенью".
Что касается селян, то они также поднимут цены, чтобы выжить в условиях роста цен на комуслуги, прод- и промтовары.
Впрочем, эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбаков считает, что осенью частники обвалят стоимость картофеля вдвое против нынешних. "Обычно на зиму оставляют до половины урожая, остальной продают, так как негде хранить, а деньги нужны, - поясняет он. - А вот огурцы для заготовки окажутся "золотыми" - ниже 15-16 грн/кг цена не опустится".
Почем будут через полтора-два месяца помидоры, пока неясно, так как они только начинают созревать и многое зависит от погоды.
В Ассоциации поставщиков торгсетей прогнозируют, что к осени вырастут цены не только на картошку ("второй хлеб"), но и на первый, а значит, и на макароны, и на другую бакалею.
"В нашу хлебную корзинку входит по 1 кг пшеничного и ржаного хлеба и полкило батона, — напомнил директор Ассоциации Алексей Дорошенко. — Хлеб за последний месяц подорожал на 1,6%, с начала года — на 6,6% (это в 1,5 раза выше инфляции, - прим. ред.) В деньгах это 5 грн или 74,8 грн за корзинку".
Дорошенко прогнозирует, что хлеб и дальше будет дорожать быстрее, чем другие продукты прежде всего это касается ржаного, так как ржи в этом году засеяно меньше.
Зато подешевел или почти не изменил цену ряд круп. Так, рис убавил в цене 4% - на 1 грн/кг или в среднем до 22,8 грн/кг, ячная крупа - минус 1% или 10 коп/кг (до 12,6 грн/кг). А вот гречка стала дороже на 1% или на 20 коп/кг (до 16,7 грн/кг).
Теги: Донбасс, овощи, цены
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