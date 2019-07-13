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Порошенко не помеха: «Партия Шария» уверенно движется в сторону обновлённого парламента
Политическая сила «Партия Шария» попала в десятку самых перспективных претендентов на места в Верховной Раде Украины нового созыва. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.
Об этом рассказали сотрудники The Belgium-Ukraine Research Institute, которые провели социологический опрос при участии 2010 добровольцев. Респонденты отвечали на вопросы специалистов с 8 по 10 июля текущего года в рамках личного формализованного интервью. Исследование показало, что на данный момент политическая сила «Партия Шария» набирает 2,4% голосов. С таким результатов вышеуказанная фракция оказывается на десятом месте парламентского рейтинга. От своего главного конкурента – Аграрной партии – политическая сила Анатолия Шария отстаёт всего на 0,5%. Следовательно, в перспективе она вполне может подняться гораздо выше.
Стоит отметить, что ранее команда Петра Порошенко выступила против участия «Партии Шария» в предстоящих парламентских выборах. Особое внимание данному вопросу бывший гарант Конституции приделил на митинге в поддержку «Европейской солидарности» в Каменец-Подольском. Там своим месседжом Пётр Порошенко спровоцировал избиение приверженцев «Партии Шарии».
Теги: Донбасс, партия, Порошенко
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