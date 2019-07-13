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Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как

13.07.2019 11:24
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В Верховной Раде есть место не только для рабочих отношений, но и для флирта между депутатами.


Народные избранники приняли на себя тяжелую ношу: они решают судьбу страны. Но это им не мешает находить время для флирта и амурных дел на рабочем месте, так как там, где есть мужчина и женщина, есть и личные отношения. О том, как депутаты успевают заигрывать и настраивать теплые отношения друг с другом, рассказал журналист Анна Стешенко.

Представитель СМИ подчеркнула, что в новом созыве депутатов стало больше женщин. Они часто забывают о профессиональном дресс-коде и привлекают на себя внимание вызывающими нарядами.

На свои дни рождения девушки получают большие букеты цветов, которые вручают с поцелуями и объятиями. Также можно увидеть, как депутаты делают массаж друг другу на рабочем месте. Всего замечено три громких скандала в стенах парламента:

Донец и Дзензерский

В частности, сердца народных депутатов от «Народного фронта» Татьяны Донец и Дениса Дзензерского соединились во многом благодаря соседству кресел в сессионном зале. Пара долго не афишировала свои отношения. Однако в 2016 году в День Святого Валентина парламентарии обвенчались, а еще через два года у них родилась дочка.


Работа свела депутата от «Радикальной партии» Алену Кошелеву и коллегу из партии Порошенко Давидом Макарьяном. Сама Кошелева заявляет, что ей нужно построить хорошую семью, а не сыграть свадьбу.

Ледовских и Дейдей

14 мая 2018 года народный депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей женился на Дарье Ледовских. Девушка была депутатом этого созыва всего несколько дней. После формирования правительства Арсения Яценюка и перехода нескольких депутатов на министерские должности она прошла в парламент под номером 73 партийного списка «Народного фронта».


Источник : https://politeka.net 





Теги: Донбасс, Рада, скандал, интим
 
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