Укрзализныця угодила в новый скандал

13.07.2019 10:00

Пассажир поезда утверждает, что в вагоне нет ни матрасов, ни подушек, ни работающих розеток.

Укрзализныця попала в скандал из-за ужасающих условий в плацкартном вагоне поезда Бердянск – Запорожье. Блогер рассказал и показал на видео то, как люди ежедневно преодолевают этот путь в абсолютно адских условиях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Кроме того, поезд преодолевает 200-километровое расстояние за 7-8 часов (на авто можно доехать за 2-3 часа).

Спальное место покрыто непонятными пятнами. Кондиционер не работает, хотя он присутствует в каждом отсеке, в поезде невыносимо жарко.

В туалете ужасная грязная раковина и унитаз. Туалетной бумаги нет, пол облезлый и грязный. Отсутствуют вешалки, чтоб повесить сумку, и бумажные полотенца, чтобы вытереть руки.

Пассажиры спят без матрасов, укрываясь одеждой, кое-кто устроился на сон сидя.

При этом за мучения нужно заплатить около 80 гривен.