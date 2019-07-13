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Власти Латвии хотят легализовать всех заробитчан из Украины

13.07.2019 13:37
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Власти Латвии хотят легализовать всех заробитчан из Украины

Латвийские власти не исключают возможности легализовать всех украинцев, приезжающих на заработки в эту страну. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Александра Мищенко, посла Украины в Латвии. Он рассказал, что в Латвии уже обсуждается этот вопрос, и на решение повлияло еще и то, что у Латвии нет совершенно никаких претензий к украинским заробитчанам, кроме того, латвийские власти всегда поддерживали евроинтеграцию Украины. 

«В частности, специалисты из Латвии помогают в продвижении ситуации в Украине в разных сферах к стандартам Евросоюза. Это, в первую очередь, аграрная промышленность, банковская сфера, реформирование судебной системы и прочее», - рассказал Мищенко. Нужно отметить, что Латвия не является рекордсменом по число работников из Украины, однако за последние несколько лет число украинских заробитчан в этой стране существенно увеличилось. 

К примеру, по состоянию на июнь этого года, число официально трудоустроенных и зарегистрированных в Латвии украинцев достигло уже девяти тысяч человек. Эксперты не исключают, что на самом деле украинцев в Латвии может быть в несколько раз больше.



Теги: Украина, Донбасс, Латвия, власти
 
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