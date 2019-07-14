В Украине готовятся к запуску второго уровня пенсионной системы (накопительная пенсия). Власть сейчас разрабатывает соответствующий документ, пишет Политека.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Что изменит новый уровень Пенсионной реформы

Предполагается, что украинцы получат дополнительную пенсию, однако на вторую пенсию придется платить дополнительный взнос. В первый год придется отдавать 2%, после каждые 12 месяцев ставку будут увеличивать на 1 процент, пока не достигнет максимальных 10%. Если собранные деньги не «съест» инфляция, размер второй пенсии может составить около 12% последней зарплаты.

По словам чиновников, накопительная пенсия поможет украинцам в будущем иметь большие выплаты после того, как они выйдут на заслуженный отдых.

Риски накопительной пенсии

Второй уровень реформы имеет также ряд недостатков. В первую очередь это касается рисков потерять накопленные средства.

Собранные средства может «съесть» инфляция, они могут обесцениться в результате очередного кризиса, за обслуживание инвестиционных компаний и фондов также придется платить.

Так, стоимость услуг администрирования для участников Накопительного фонда составят не выше 0,5% чистой стоимости активов плюс еще 0,1% на оплату Совета и Административного офиса Накопительного фонда, объясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Для участников, которые выберут негосударственные пенсионные фонды, планка гораздо выше — до 3,5% чистой стоимости активов.

По словам специалистов, рост ставки может здйснюватись только при условии, если средняя зарплата за год вырастет минимум на 5%.

Если законопроект примут, второй уровень Пенсионной реформы заработает не раньше, чем за два года.