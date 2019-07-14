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«Украина не выживет»: скандальный политолог рассказал о последствиях «распада страны»

14.07.2019 14:00
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«Украина не выживет»: скандальный политолог рассказал о последствиях «распада страны»

 Украина не сможет выжить и распадется, после чего заинтересованные страны сообща решат вопрос о ее разделении. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украина.ру, с таким бредовым прогнозом выступил политолог Ростислав Ищенко

«С моей точки зрения, это вопрос международной конференции как минимум заинтересованных стран, а как максимум России и Европейского союза, потому что это проблема общая. И дальше там возможны варианты: можно создавать несколько государств, можно создавать одно государство, можно эту территорию обрезать по краям, можно ее делить и так далее», - заявил он. Также Ищенко подчеркнул, что якобы будет нелегко достичь консенсуса, поскольку решение украинского вопроса является очень затратным делом, и Евросоюз будет действовать вместе с Россией. 

Эксперт указал на то, что даже лояльные к режиму украинские эксперты уже не один раз говорили, что государство не сможет сохранить свою целостность, причем заявления делаются сейчас, а не в 2014 году, когда Киев потерял Донбасс и Крым.

 

 

 

 

 

 




Теги: Украина, Донбасс, последствия, страна, политолог
 
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