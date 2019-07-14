Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»

14.07.2019 19:00

В электронной системе Национальная служба здоровья Украины отменила 10244 декларации о выборе врача.

Об этом говорится в пояснении на странице НСЗУ в Facebook. Отмечается, что жители Ирпеня подписали с коммунальным предприятием «Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи» Ирпенского городского совета эти документы.

Как известно, на основе данных из системы лечебные учреждения получают финансирование принятых пациентов, то в НСЗУ регулярно проверяют данные в электронной системе, чтобы избежать двойной оплаты и отсоединить учетные записи умерших.

Проверку в Ирпене устроили обращения законного представителя ребенка, который пытался оформить на него декларацию и обнаружил, что она уже заполнена в другом учреждении.

После этого случая в апреле 2019 года было проведена верификация 16 703 деклараций.

«По результатам сверки было установлено, что 10 244 деклараций были поданы с нарушениями Порядка, утвержденного приказом МИНЗДРАВА № 503», — сказано в сообщении.

Некоторые экземпляры деклараций не были распечатаны из электронной системы здравоохранения; большая часть напечатанных деклараций не содержала подписи пациента. Часть деклараций была заполнены не по установленной форме; часть — заполнена не в электронной системе охраны здоровья, а «от руки», что противоречит требованиям Порядка.

«Такие нарушения могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты на самом деле могли не выбирать врачей указанного медицинского учреждения. Следовательно, их право на свободный выбор врача было возбуждено. Для установления таких случаев соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы», — отмечают в НСЗУ.

В ходе анализа деклараций комиссия обнаружила массу нарушений в заполненных декларациях.

Администрация заведения предоставила объяснения о совершенных нарушениях, но декларации с нарушением оставались активными в электронной системе, а следовательно нарушения не были исправлены. Поэтому их аннулировали.

Источник: https://politeka.net/



