Под Харьковом загорелся поезд

14.07.2019 19:41

Причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее в Харькове на ходу загорелась маршрутка, а теперь стало известно о возгорании электровоза в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции, инцидент произошел утром 14 июля на железнодорожной станции "Пирогово" вблизи населенного пункта Огульцы (Валковский район).

Работники пожарной службы установили, что причиной пожара стало вероятное короткое замыкание электропроводов в электровозе, который транспортировали из Полтавы в Харьков для проведения ремонтных работ. Он загорелся во время движения.

В результате случившегося никто не пострадал, но было приостановлено движение поездов по участку железной дороги.

Источник : https://www.segodnya.