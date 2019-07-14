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Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
НБУ попал в новый скандал с нарушением авторских прав.
На громком скандале с использованием пиратского шрифта в новой банкноте в тысячу гривен все не закончилась, пишет Политека.
Позже появилось заявление о том, что Фотография орла на памятной монете номиналом 2 гривны была без разрешения взята у фотографа из Великобритании Джейкоба Спинкса. Если сравнить изображение на монете с оригинальным снимком, то можно увидеть, что в НБУ немного видоизменили птицу.
В условиях использования данной фотографии на сайте Джейкоба Спинкса указано, что тот, кто будет использовать снимок, должен указать имя автора, разместить ссылку на лицензию и описать, какие были внесены изменения в изображение. При этом на самом сайте НБУ на странице описания монеты в качестве художника и скульптора указан только Владимир Демьяненко.
В НБУ заявили, что все авторы монет указаны в текстовом описании, где имени Джейкоба Спинкса нет.
Отметим, ранее сообщалось, что дизайнеров Национального банка Украины обвинили в использовании пиратского шрифта при создании новой банкноты в тысячу гривен.
Об этом сообщил дизайнер Богдан Гдаль со ссылкой на официальный ответ создателей шрифтов Adobe на своей странице в Facebook. По его словам, скандал возник вокруг шрифта в надписи «Одна тысяча гривен» на обороте. Дизайнер заметил, что существует несоответствие форм некоторых букв шрифта официальным – Bickham Script Pro 3.
Как пояснил Гдаль, Bickham Script был создан еще в 1997 году, впоследствии лицензированный компанией Adobe, а к 2016 году вообще не было официальной кириллической версии.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, скандал
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