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США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных – посольство
Посольство США в Украине выразило поддержку украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который отмечает день рождения в российской тюрьме.
Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных. Об этом идет речь в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter 13 июля.
"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения в российской тюрьме. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", – заявили в посольстве.
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов, среди которых Сенцов и Александр Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.
Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признают.
14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. Через пять месяцев, 5 октября, Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно, поэтому он вынужден прекратить голодовку.
ЕСПЧ принял дело Сенцова к рассмотрению в октябре 2018 года. Украинец говорил, что в 2014 году российские силовики пытали его и угрожали сексуальным насилием.
В министерстве юстиции РФ заявили, что политзаключенный не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение".
18 июня правозащитники сообщили, что ЕСПЧ завершил коммуникацию с российскими властями по делу Сенцова.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, посольство, политзаключенные
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