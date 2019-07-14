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"Теперь можно сливать все, что угодно". Зеленский поручил прекратить экологические проверки морских портов
Во время своего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский отметился не только тем, что "передумал" назначать губернатором короля металлолома Андрея Андрейчикова и тем, что искупался в Черном море, но еще и своим требованием от экологических инспекций два месяца не проверять порты на предмет загрязнений.
Любопытный диалог с президентского совещания привел активист Программы Развития ООН Павел Вышебаба в Facebook.
"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно.
Диалог на совещании:
Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.
Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.
Зеленский: Море и так грязное.
Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", - написал активист.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, экология, порт, Зеленский
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