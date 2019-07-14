В Киеве иностранец едва не умер от голода

14.07.2019 21:00

Туриста из Ирландии едва спасли медики.

В Киеве 43-летний турист из Ирландии едва не свел счеты с жизнью. Мужчину ограбили на железнодорожном вокзале, после чего пострадавший был вынужден просить помощи у прохожих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Более месяца назад 43-летний житель Дублина по имени Барри Кеннеди приехал в Киев в качестве туриста. Пробыв в Киеве неделю, он планировал поехать в Одессу и купил билет на поезд, однако на Центральном железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и украла все личные вещи, включая телефон и обратный билет на самолет.

Тогда мужчина обратился в консульство Ирландии в Украине, однако в помощи ему отказали. Следующие три недели Барри Кеннеди приходилось выживать на незнакомых улицах, не зная языка. За три недели бродяжничества иностранца несколько раз сильно избили.

Ни полиция, ни больница не хотели предоставлять мужчине помощь. После стольких неудач мужчина мечтал лишь об одном — напиться и умереть.