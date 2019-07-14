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Внезапно умерла голливудская легенда сериалов актриса: ее знали все
У актрисы осталась большая семья.
Известная американская актриса Стефани Низник, актриса неожиданно скончалась в Энсино, штат Калифорния, 23 июня, сообщает журнал Variety.
На данный момент причины смерти на разглашаются. Примечательно, что актриса ушла из жизни еще месяц назад, но об этом стало известно только сегодня. Американские СМИ неоднократно пытались связаться с менеджером Низник чтобы прояснить ситуацию, но попытки оказались безуспешными.
Ей было 52 года. У актрисы осталась большая семья.
Низник принимал активное участие в борьбе с голодом на планете, спасением детей и животных, а также работала с различными благотворительными фондами.
Актриса театра и кино известная по роли Нины Фини в телесериале «Любовь вдовца». Также, она снялась во многих популярных телесериалах: «Остаться в живых», «Анатомия страсти», «Параллельные миры», «Морская полиция: Спецотдел», «Элай Стоун», «Звездный путь: Энтерпрайз» и др.
Теги: Донбасс, Голливуд, легенда, актриса
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