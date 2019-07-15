ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки

15.07.2019 22:20

Для зарубежных избирательных участков передали 449 тыс.172 бюллетеня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала Участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком.

Как сообщается, на заседании 15 июля ЦИК передала УИК зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени.

Источник : https://www.rbc.ua