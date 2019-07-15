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Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот

15.07.2019 13:20
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Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот

В Запорожье адвокаты арестованного Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, пытаются переквалифицировать обвинение. В сообществе "Это Запорожье" в Instagram призвали откликнуться любых свидетелей инцидента, пишет "Обозреватель". "Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии, которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того, чтоб подонок понёс наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции", - говорится в сообщении.

 Интернет-пользователи обсуждают новый поворот в деле: "Он не хотел поджигать! Облил - да! Испугал - да! Но сам поджог произошел случайно!!! И это печально для всех". "Интересно, как адвокат аргументирует. Проходи мимо, случайно плеснул бензина, а она себя подожгла??? Тут ничто не может оправдать этого дебила. Так не может быть". "Урод этот Виталий (вроде так зовут), лишил девушку жизни - будь добр, ответь за это! Надеюсь, что понесет наказание в полной мере". "Если бы он так сильно любил ее, как он это говорит, то уже сам бы убил себя. Не смог выдержать, значит, такая любовь была".

 



Теги: Донбасс, Запорожье, девушка
 
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